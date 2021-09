E' un sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato. Se lo canta da una vita Sergio Caputo proviamo a farlo nostro con la tripletta di sfide italiche. A partire dal livello più alto, quello di Inter-Bologna. Sinisa ha rimesso a posto il suo Bologna e va a fare toctoc a Simone Inzaghi, uscito malconcio proprio al 90' dal primo Real Madrid della sua vita nerazzurra. Niente di fatale, comunque; l'Inter vista contro Ancelotti non solo può qualificarsi nel girone ma può riguadagnare terreno sulla testa della classifica di Serie A, fin da oggi. Non sarà una cosetta comunque, il Bologna può dare e darà molto fastidio. Possibile una combo che si basi sulla segnatura di entrambe? Direi di si, Handanovic non è più il portone del castello da tempo. E quindi 1X/gol.L'altra squadra impegnata nel martedi' di Champions è stata l'Atalanta, di ritorno da Vila Real con un 2-2 da non sottovalutare affatto, dallo Stadio de la Ceramica si esce spesso a pive nel sacco. Altra trasferta per la Dea, questa ben diversa, a Salerno, contro l''avversaria che ha collezionato gol da tutti gli avversari incontrati, addirittura due 0-4 in fila, con Roma e Torino. Nell'ultima di campionato, Gasperini si è molto lamentato delle peripezie arbitrali subite contro la Viola (per me era tutto a posto). A Salerno avrà tante occasioni di offendere arrivando dentro l'area di rigore, aumenteranno quindi le possibilità che venga fischiato un penalty. Niente di strano, quando la Dea ti pressa ti costringe nel tuo box di casa.Bella l'apertura del pomeriggio. Abbiamo appena parlato della Viola di Italiano, andata a prendersi tutto quanto a Bergamo. Ci riprova a Marassi con il Genoa, che però arriva da un fantastico ribaltone isolano, a Cagliari, dallo 0-2 al 3-2. Stiamo per vedere due squadre in ottima condizione, fisica e psichica. Che sanno come segnare, con Vlahovic e con un Cambiaso che finora ha saputo entrare in quasi tutti i gol o assist rossoblù. Altra gara da combo, Italiano finora ha perso solo restando in dieci, la Fiorentina è di titanio. Ma i gol si potrebbero far vedere da una parte e dall'altra quindi la combo sarà la X2/gol. Si passa il 10/1 con questo terno, ci si può