Grazie alla doppietta segnata ieri sera entrando dalla panchina nel pareggio in rimonta del Crotone a Brescia, Samuele Mulattieri balza in testa alla classifica marcatori della Serie B con 5 gol. L'attaccante italiano (classe 2000, reduce da un prestito in Olanda al Volendam) è di proprietà dell'Inter, con cui è sotto contratto fino a giugno 2023.