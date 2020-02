LA SFIDA A MISTER PALMIERI della domenica con chiusura da botti e putipù: il derby di Milano è atteso come una nascita, al di là di quello che i tre punti vogliano dire (o porteranno). Noi ci prepariamo, quote alla mano, per andare nel pezzo dei vincitori lunedì. E non impressionatevi: quel gennaio 2020 è passato!



Dicevamo di Inter-Milan. Facile che sia completamente diverso, almeno come svolgimento, da quello d'andata: lì giocò soltanto l'Inter e il Milan fece la parte del parente povero e bastonato. Qui i nerazzurri sono sempre in caccia di punti scudetto, ma i rossoneri hanno ben altro nelle vene. A cominciare da Ibra. Non credo minimamente alla "spartizione", come fosse un'amichevolaccia. Anzi, vedo almeno due gol, dipinti di rossonerazzurro.



Parma-Lazio deve essere punto di ripartenza per Simone Inzaghi. Che ha frenato contro il vivacissimo Verona di Juric, ma non può stare lì a rimuginare quale sia il bivio da imboccare per la lotta-scudetto. Immobile lucida gli scarpini, D'Aversa ha tanti di quei problemi che non farebbe in tempo a spiegarceli: se i romani non hanno speso tutto mercoledì sera torneranno a vincere, Parma o non Parma.



Il Genoa di Nicola visto a Bergamo contro l'Atalanta era una grande squadra, nè più nè meno. Probabilmente la migliore prestazione dell'intero campionato. E contro un avversario di quelli supertosti. Ora a Marassi c'è il Cagliari, che non è più quello dell'inizio ma segna tanto con quell'attacco. Il gol sembra la cosa migliore. Pagata male? Proprio per niente.



Anche oltre confini c'è qualcosa di molto interessante. Per esempio, in Bundesliga c'è Bayern-Lipsia che è un red-carpet calcistico. Prima e seconda a un punto di distanza, con 58 e 53 gol segnati. Se non passano da queste parti Morgan e Bugo, qui viene fuori la partita dell'anno (anche se Haaland gioca nel Borussia Dortmund...). Non credo che le difese si faranno più forti degli attacchi; i bavaresi sono su una striscia di otto vittorie (ogni competizione), sembrano aver mangiato gli spinaci di Braccio di Ferro dopo lo stop di Gladbach. Mettetevi comodi, c'è la vostra combo alla tv. Finita quella vi tuffate sul derby. E buona cena. Ma tenetevi leggeri.



I CONSIGLI PER DOMENICA:



Inter-Milan gol (quota 1,83)

Parma-Lazio 2 (1,75)

Genoa-Cagliari gol (1,75)

Bayern-Lipsia 1/over 3,5 (2,33)



La quaterna vale 13 volte la posta.