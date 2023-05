Farà di tutto, il. Chissà, forse i rossoneri che hanno vinto lo scudetto approfittando di Bologna-Inter senza poi lasciare un millimetro ai cugini; forse i rossoneri che sono andati a distruggere il Napoli capolista al Maradona facendogli quattro gol; oppure i rossoneri che hanno rimandato a casa Spalletti eliminandolo dalla Champions League guadagnandosi l'euroderby. Quelli sì. MaNel migliore dei casi ritroveranno Rafama in quali condizioni? Al trenta per cento? Al cinquanta? Mi stupirebbe una sua grandissima prestazione, Ravanelli in TV ha detto chiaramente che un'elongazione non passa in pochi giorni. E poi c'è di peggio: l'infortunio (serissimo) diavrà lasciato i compagni con gli occhi sgranati, increduli che un compagno cosi' forte e decisivo non possano ritrovarlo se non dopo tanto tempo. E poi c'è questa Inter qui, che ha persino rivisto un Lukaku da corsa e da gol. Certo, il Milan di Savicevic distrusse il Barcellona (anche lì 4-0) senza i centrali titolarissimi di difesa - Baresi e Costacurta, wow - alzando il trofeo dalle Grandi Orecchie e quindi non è la prima volta che si inventa un miracolo. Ma sinceramente qui scala una montagna impervia a piedi nudi. L'interista Bonolis si è fatto capire alla perfezione: "Se ci eliminano mi sposterò nel Califfato".Si può tentare l'ambo con un match di campionato turco che si disputerà nel pomeriggio, prima di arrivare ad un Meazza stracolmo e con un incasso che farà sognare.non finisce quasi mai X ma in questo caso avrebbe più di un perché. E ci passa da una mano all'altra una quota che farebbe imbizzarrire uno che sta dormendo. Forse perchè, come ho detto prima, non finisce quasi mai (due volte nelle ultime dieci) in un pareggio?