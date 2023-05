Non pensate di buttarle tutte e quattro nel cestino, magari una potrebbe piacervi e andare bene per la vostra scelta., l'ultima volta che piratai allo stesso modo andai vicinissimo a prendere un 30 contro 1 che ancora mi fa piangere se ci ripenso. Ovvio che qui quello che fa la differenza è soprattutto la parola turnover., se i ragazzi di Thiago Motta (che è tra i primi della lista di un post-Mou che è tutto da vedere) faranno il fuoco sarà molto complicato per i giallorossi - che con gli emiliani hanno già perso cinquantuno volte nella storia! - uscire con uno o tre punti. Troppo. troppo importante qualificarsi per la finale di Europa League, il Bayer è il bersaglio grasso molto più del Bologna. Anche se i risultati di Lazio, Atalanta e Milan..., occhio che questo tecnico è nelle mire di qualche importante club che ha visto in lui e nel suo calcio i piani del futuro (e non si è sbagliato anche se il dottor Galliani sa cosa fare). E gli scudettati? Sono già scudettati, ricordiamolo.La Fiorentina ha perso la prima semifinale di Conference in casa con il Basilea, deve andare a prendersi la finale in Svizzera e non sarà un giochetto.. Potrebbe è condizionale ma il coraggio non fa sempre dei danni.Arsenal-Brighton è tutta da vedere soprattutto per un motivo:. Contro l'eccellente Arsenal di Arteta che si sta giocando ancora il titolo della Premier League vuol dimostrare a chi non l'avesse capito cosa sanno fare i suoi. Qui il gol/over è sacrosanto. Senza essere blasfemi.Ci si fa una famiglia con una quaterna così. Ma ci vuole tutta la fortuna del mondo.Bologna-Roma 1 (quota 2,85)Monza-Napoli 1X (1,93)Fiorentina-Udinese 2 (3,60)Arsenal-Brighton gol/over (1,60)Quaterna da 31,6 volte la posta