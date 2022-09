In un gruppo come quello pescato nelle urne, l'unica avversaria "facile" va battuta ovunque, con Handanovic oppure Onana, con Lukaku oppure senza. Tra l'altro, anche il loro debutto è stato brutto e perdente, come quello dei nerazzurri a Milano con il Bayern. Cinque pere dal Barcellona al Nou Camp hanno significato un ritorno mogio mogio a casa propria. Il gol di Brozovic all'ottantanovesimo con il Torino, vittoria trovata e importante come poche altre, deve avere sbloccato gli uomini di Inzaghi e solo un altro successo li può tenere in corsa anche in Champions League. Ce ne sono due fortissime come Bayern e Barcellona e va bene. Ma questo non può certo significare che si vincerà l'Europa League! I ceki sono in cima nel loro campionato insieme con lo Slavia Praga che ha giocato una partita in più. Il 2 a 1,43 significa pochissimo in termini di quota ma "qui è Rodi, qui salta": sbagliare questa significa fare un intruglio del futuro.Devo dire che mi aspettavo quote diverse. Non perchè i tedeschi possano o debbano non essere favoriti a casa loro ma onestamente tutto questo divario... Con l'Inter sconfitta in casa al debutto, entrambe sanno che se prima erano favorite per il passaggio ora lo sono ancora di più. In poche parole non è sicuro che assisteremo ad un braccio di ferro. E se invece avessero capito che un pareggio farebbe meno danni di quel che sembrerebbe al colpo d'occhio? Forse ho sbagliato tutto io o forse l'hanno fatto i quotisti, che ci offrono una corpacciuta X a 4,30. Impossibile non provarci, il tempo per pentirsene prima di entrare in campo non c'è. E poi quel cannoniere di Robert Lewandowski che torna dove ha segnato un miliardo di reti, a chiunque passasse di là: la nota del cuore di questo match è tutta lì. L'ultimo pareggio tra le due corazzate risale al 2009, con i gol di Ribery e Keita.Due sconfitte diverse ma comunque due sconfitte all'esordio: 2-0 a Londra per i francesi di Tudor, 3-0 in casa propria per i tedeschi, inabissatisi nell'ultima mezzora di fronte allo Sporting Lisbona. Debbono entrambe ancora andare in gol, credo che possano farlo materializzando il nostro pronostico, a 1,75. Si sono affrontate in Europa League nel 2018 e uscirono due over: anche il passato gioca per noi.