Ovvio che la squadra vista contro il Real Madrid ha chances vicine allo zero spaccato, quella che ha rapidamente messo da parte il Sassuolo è ciò che ci vuole per giocarsela. I tedeschi comandano il gruppo con due vittorie e due pareggi, quattordici gol fatti e quattro subiti: ribaltarli in casa loro potrebbe essere qualcosa vicina all'impresa. Anche perchè regali non possono farne e non ne faranno. La quota? Non particolarmente affascinante. Ma l'ho detto prima, l'Inter deve solo guardare ai tre punti e noi facciamo il tifo.. Difficile constatare una tale differenza di peso soprattutto in Champions League. I nerazzurri però vanno ancora a zig-zag: dopo la fantasmagorica vittoria ad Anfield è arrivata l'amara sconfitta casalinga con il Verona. Ma la strada è comunque quella della risalita. E in questo caso la quota della vittoria con tre o più gol di scarto ha una valenza impossibile da mettere in un angoletto. Vincere 3-0 contro questo avversario è riuscito soltanto ai bergamaschi, non a Liverpool nè all'Ajax. Ma quote del genere non si buttano.Litigarono e di brutto. E se ne ricordo bene il caratterino, il primo darebbe una camera di casa sua per non perderla. Al City, che la vinse 3-1 nonostante fosse stato sprimacciato come un cuscino per lunghi tratti del match, basterebbe addirittura perderla col disavanzo minimo. Anche per questo mi piace la doppia interna. E vado dritto.