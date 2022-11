Olanda ed Ecuador si sono staccate al comando del loro gruppo in virtù delle vittorie della prima giornata e questo non possono nasconderselo. Certo, gli orange sono migliori e potrebbero anche trovarsi di fronte un avversario che ha il suo cannoniere - Valencia - a mezzo servizio. Se così fosse, i sudamericani la prenderebbero molto più tranquillamente, sapendo che se dovesse mai arrivare un punto sarebbe santo e benedetto. Ecco perché non vedo pioggia di gol, anzi. La combo 1X/under 2,5 può coprire gli eventi possibili.



Brevemente sulle altre due che inserisco nel terno. La quota del Senegal non la vedo bassa per niente, quella del Galles addirittura inverosimile e in salita vertiginosa, non si sa perché. Gli uomini dell'isola britannica si troveranno a far di conto con un avversario che, una volta perduto il portiere titolare per tutta la manifestazione, ha incamerato sei gol sei dagli inglesi. Bruciare questa occasione significherebbe mandare alla differenziata il proprio Mondiale, vero Bale e Ramsey? Andategli a dire che la loro vittoria è di molto sopra la pari, vi rideranno dietro le orecchie chiedendovi quale lingua parlate.



P.S. Tra inglesi e americani non scorgo quote-pungitopo: colpa mia o colpa loro?





Olanda-Ecuador 1X/under 2,5 (quota 2.10)



Qatar-Senegal 2 (1,67)



Galles-Iran 1 (2,20)





Terno da 7,71 volte la posta.