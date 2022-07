Che accusano come sarebbe impossibile prevedere. Cinque reti delle avversarie tutte nel primo tempo, una Caporetto italiana che nessuno poteva immaginare, livelli storici. Nella ripresa le francesi smettono di giocare e le nostre cominciano., impossibile, non ci si può credere. Tre minuti e la palla vola sotto il nostro incrocio. Un altro primo tempo di stenti e sofferenze ma l'Islanda non è la Francia, si va al riposo con quell'unico gol. Nella ripresa cambia l'ambaradan, l'Italia scende in campo da eliminata, sa che deve inventarsi almeno il pareggio se no il viaggio europeo si chiuderà bruscamente. Quei secondi 45' sono tutti d'attacco, entra la Bonansea e si scatena, in ogni azione-gol c'è il suo tocco, anche un palo., anche se nel finale un brivido gelato lungo la schiena c'è.Oppure, in alternativa, si vince. Nel senso che soltanto quello è il risultato che ci spingerebbe avanti, qualsiasi altra eventualità ci butterebbe fuori. Come è il Belgio? Basti dire che è cinque posti dietro di noi nel ranking (due dietro l'Islanda), molto più tecnico ma meno fisiche delle nordiste. Che intanto se la vedranno con le francesi sapendo che, al novanta per cento, non la spunteranno. Per noi è diversa, una vittoria cancellerebbe (in positivo) tutto il resto., a oltre cinque contro uno mi sembra ben giocata. Con lì davanti Giacinti-Girelli-Bonansea. Quelle vere.Italia-Belgio (europei femminili) primo tempo/finale X/1 (quota 5,10)