Durò ottantacinque giorni all'Inter poi venne esonerato.da allenatore è riuscito a fare benissimo sulla panchina dell'Ajax e praticamente si è fermato lì. Adesso, vacante dopo Ronald Koeman passato al Barcellona,. Gli azzurri avrebbero meritato di vincere anche in Polonia e in quello magico stadio che si trova a Bergamo, dove sembra che il calcio nasca per germinazione spontanea, possono trovare i punti necessari per prendersi definitivamente o quasi il gruppo di Nations League.Ve la ricordatedel Mondiale? Certo che sì, fu la finale e i croati, che avevano fin lì speso un'enormità rispetto ai rivali, dettero molto da fare finchè non svennero sul campo. Comunque. E' successo quattro volte, dal '98 a oggi. E anche qui ci sono i punti e una classifica, non si gioca amichevolmente.non è tosta come Spagna-Portogallo oppure Francia-Portogallo. Che sono stati due zero a zero per CR7. All'andata Cristiano si inventò una roba imparabile per Olsen che aveva fatto il polipo per tutto il primo tempo (e i due uscirono parlando di quel gol). Ora i punti sono ancora più importanti perché la Francia è lì a lottarsi la cima.Chiudendo con lache ho visto fermare Mancini sullo 0-0. Al posto nostro arriva lache non ha saputo fare granchè nei playoff per prendersi la finale e trovare l'Europeo: una nazionale avvilita, demoralizzata. E finchè Dzeko e Pjanic non torneranno a fare la differenza sarà così. La Polonia contro di noi ha mostrato ben altro cuore.La quaterna vale 13,2 volte la posta