Numeri stranissimi tra Italia e Olanda, che si incontrano quasi sempre in amichevole. Degli ultimi sette confronti ben sei lo sono stati. E quando non si gioca per i tre punti con gli Oranje l'Italia non perde mai. Una volta invece, valido per gli Europei, prendemmo tre nocchini sulla testa da gente come Van Nistelrooy e Sneijder. Era dieci anni fa.



Qui la gara con l'Olanda è la terza in fila di questo esordio manciniano sulla panchina nazionale. Dopo Arabia Saudita e Francia. L'impressione su questo momento azzurro ho già avuto modo di dirla. Potremmo segnare a tutti e subire da tutti. In questo momento poi si sta tirando il fiato e si fanno esami e test in serie. I rischi di prender gol aumentano a dismisura. Lo Stadium di Torino aiuterà a collezionare un'altra vittoria del Roby nostro? Non è questo che mi chiedo. La quota del gol mi sembra una strenna estiva; continuo sulla falsariga che ci ha spedito diretti al cassometro due volte su due con questa Italia che vuole crescere.





I CONSIGLI DI LUNEDI'





Italia-Olanda gol (quota 1.91)





