Si gira la boa dei gironi e si va per la quarta. Siamo tutte e due in casa e si va per la vittoria, è naturale. La Juve sarebbe praticamente qualificata con i tre punti di questa sera ma è ovvio che avendo battuto il Chelsea allo Stadium cerchi di mantenere il primo posto. Cosa che può regalare un sacco di grattacapi in meno. A Torino scende lo Zenit, sconfitto all'andata quando tutti, noi e loro, facevamo i conti con il pareggio. La zuccatina di Kulusevski invece portò sorrisoni in casa bianconera. Ma era tutto un altro periodo. Adesso le sconfitte con Sassuolo e Verona hanno calato una coltre grigia sulla squadra. Bisognerà fare l'impossibile per girare pagina. I nove punti su nove di Champions creano un altro momento, la musica di Champions riporterà alle vittorie. Ma Allegri conosce perfettamente la situazione, sa che ogni starnuto può essere febbre. Lo Zenit verrà per vincere, è chiaro. A loro della crisi bianconera interessa poco. Ma i paragoni è inutile farli, una Juve che reagisce è la favorita netta di questa partita. La quota non è granchè ma questo ci portano a tavola e questo ci mangiamo.Il galà della serata è Atalanta-Manchester United. E qui non ci debbono rivelare particolari che non conosciamo. Basta ricordare l'andata, la spinta della Dea nel loro tempio, i due gol di vantaggio, il Gasp che girava come un criceto impazzito dalla felicità. Poi arrivò la mareggiata rossa, culminata con il tocco di testa di CR7. E un 3-2 su cui nessuno avrebbe potuto più mettere nemmeno un cippino. L'Atalanta aspetta questa rivincita da quella sera. Non esiste pensare ai titolari che non ci saranno ma alle belve che scenderanno in campo. Il girone è particolarmente aperto: sei punti loro, quattro Villarreal e i nerazzurri, tre lo Young Boys che può essere spinto sul baratro se perde in Spagna. La vittoria dei ragazzi di Gasperini è decisamente alta ma decisamente possibile, non serve a nessuno giocare per il pareggio. E ricordiamoci fin dal fischio iniziale: questo è quel Manchester che stava frullando via Solskjaer soltanto un minuto fa. Dello United c'è rimasto nome e cognome, poco altro. Certo, i fenomeni quelli si' ma devono girare tutti insieme ed essere in serata si'. L'Atalanta può mettere lo svolazzo su questo match e superarli. La spinta è cosi' forte da apparire soprannaturale.Ps Vado con l'ambo italiano perchè le altre che mi piacevano, il Villarreal e l'over 2,5 di Salisburgo-Wolfsburg hanno quote che non si possono sfiorare nemmeno con le pinze da uranio.