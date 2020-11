Ilè la seconda delle partite in fila che la- dopo lo Spezia - non può proprio fallire. Questa fa parte del girone di Champions League dove ormai sarà difficilissimo lottare per il primo posto ma il secondo è oro colato comunque. Perdere significherebbe venire sorpassati (e non è minimamente ipotizzabile), vincere significherebbe mettersi sotto le coperte in tranquillità. Per passare questo benedetto turno anche dopo la sconfitta interna con Messi.La partita delle partite di questa mandata è senza dubbioperché qui è in palio il passaggio alle spalle del Manchester United. Gli inglesi hanno bastonato gli uni e gli altri e hanno preso il volo al comando. Questa diventa una sfida da non perdere assolutamente per non rimanere tagliati fuori. Il pareggio potrebbe essere la via di fuga, per le due squadre e per la nostra bolla.Ilha già sbagliato e pesantemente all'Olimpico contro la Lazio. Non può pensare di cestinarne un'altra, questa in casa del. Che intanto da parte sua ha pareggiato con i ragazzi di Simone Inzaghi ma in Belgio. Se i tedeschi capiscono che buttare altri punti qui può significare passare alla Coppa un gradino sotto, la vincono.Ilnon può mettersi alla pari colche in Champions League ci è arrivato per lo spirito santo. E gli spagnoli, campioni in carica di Europa League, hanno panorami ben più estesi nello sguardo.. Perché no?PS La Lazio? Troppo difficile capire quale andrà in campo. Ce la guardiamo senza partecipare.Ferencvaros-Juventus 2/multigol 2-4 (quota 1,87)Lipsia-PSG X (3,60)Club Brugge-Borussia Dortmund 2 (1,70)Siviglia-Krasnodar 1/under 4,5 (1,54)