una sbandata contro una delle rivelazioni, lo, farebbe crollare il credito di una squadra che non può certo andare avanti a colpi di gol annullati a Morata e basta. Non può esserci solo l'assalto finale, deve esserci ben di più.perchè Italiano manda i suoi in gol. Mi piace.Normalmente non prendo mai in considerazione la partita dell'ora di pranzo ma questa la vedo una grande partita. Ho visto più volte i friulani e dovrebbero essere molto più in su in classifica. Del Diavolo non sono io a parlarvene ma tutti. Tra risultati gol e calciatori irriconoscibili. In meglio. L'Udinese gioca dietro alla linea della palla ma riparte a folate pericolosissime.si lega perfettamente al "qui si segna". Al momento è una delle sfide sulle quali metteresti la mano sul fuoco (almeno quella finta...). Sono organizzate per segnare come se fosse l'unica cosa da fare, il Sassuolo dezerbiano di sicuro. Ringhio sta prendendo il volo e l'abbiamo visto nei Paesi Baschi, con Politano.. Di più - e intendo come gioco - da due squadre che non possono certo fare titic e titoc. Hanno organici ben oltre di quanto mostrato finora (consideriamo che i giallorossi hanno vinto la peggiore giocata, a Udine).. Era sempre un bel vedere se non altro per lo stadio pieno e palpitante. Che questa volta, per quello che tutti sappiamo, non ci sarà.. Quelli di professione o anche solo per una sera. Ci bastano i gol.Spezia-Juventus 2/over 2,5 (1,71)Udinese-Milan over 2,5 (1,62)Napoli-Sassuolo over 3,5 (1,87)Roma-Fiorentina 1X/over 2,5 (1,98)Sampdoria-Genoa gol (1,68)