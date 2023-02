Terno da 14,4 volte la posta

Ieri era andata talmente bene che. Con un gol della Lazio o la vittoria (pronosticata dal mondo) del Newcastle. Con tutte e due sarebbe stato fuoco e fiamme. Invece... Chi mi ha amato e seguito lo sa. Oggi ci riproviamo, come un sol uomo (o una sola donna, vero Francesca?)Non ci sarà Del Piero. Nè Batistuta. Ma, partita che non potrà mai essere diversa da sè. Anche se si va in campo con quindici punti di penalizzazione, anche se si è stati appena contestati dagli innamoratissimi tifosi viola per essersi fatti battere in casa dal Bologna.A proposito di, non credo assolutamente che penserà di trovarsi altri tre punti semplici da prendersi col temino e lo svolgimento. Ilal 97' ha lasciato Dejan Stankovic a piangete riguadagnandosi il punticino e mostrando che, anche nelle giornate uggiose, non si lascia cadere per terra davanti a nessuno.Ma il perno centrale di oggi è. I Citizens tornano dalla quinta sconfitta di seguito in casa Tottenham senza aver segnato un solo gol, con la faccia di Pepche sembrava quella del Joker. Inoltte, la capolista Arsenal ieri si è lasciata fermare sul pareggio. Credo che il City giochi quella di oggi, con l'Aston Villa, con i pattini a rotelle ai piedi. Non fermandosi neanche al triplice fischio.