Abbracciamo idealmente un pallone. Quanto ci è mancato. E tramite questo gesto cercheremo di unire tutti quelli che avrebbero voluto fare lo stesso e non possono.. Non se ne poteva più. Si riparte, finalmente.Con la. Fu 1-1 al Meazza: dominio rossonero e pareggio bianconero all'ultimo guizzo, calcio di rigore di Ronaldo. Qui il Milan scende in campo - e le assenze sono importanti - sapendo che esiste una risultato positivo che può buttare nel cestino, lo 0-0 non gli servirebbe se non a prendere applausi neutrali e distaccati. Sa che deve segnare e chi ci sarà o meno ha poca importanza. Quando si ricomincia è più difficile fare il muro che aggirarlo, la preparazione fisica e le esperienze già viste di chi ha giocato finora dicono che è più semplice attaccare che difendersi. Non so se finirà 1-1 - in quel caso si andrebbe subito ai calci di rigore - ma so che può finire gol. Occhio a due cose:: cominciò con il Palermo.Altra bella partita per l'appuntamento con la Liga. E', due squadre che durante la lunga sosta hanno pensato tutto il tempo a come rendere più tangibile il sogno dell'Europa. Il Granada è nono con 38 punti, a 4 dal Valencia che ha i piedi - solo quelli per ora - nella futura Europa League; il Getafe è quinto con 46 punti, gli stessi della Real Sociedad e della zona Champions. Tolta un'amichevole di nessuna importanza, quando si è fatto sul serio. La quota è altissima: perchè no?La, che finora ha comandato,. Quello che è successo contro l'ultimissimo Paderborn non l'avevo ancora visto: partita già sbloccata a favore, uno bravo come Upamecano impazzisce e, già ammonito, prima trattiene l'avversario e poi scalcia via la palla. Unico risultato possibile di una commedia simile: il cartellino rosso. Cui si è aggiunto il gol del pareggio all'ultimo secondo. In casasi vedrà un Lipsia schiumare come le belve ferite. E vista la differenza tra le due,Chiusura con la Zweite tedesca, che da oggi in poi troveremo meno ma che ha sempre fatto occhi dolci ai nostri pronostici. A Dresda c'è l'Amburgo ovvero il prototipo della squadra che segna sempre e li becca. I padroni di casa non sono il massimo come attacco (il peggiore!) ma l'Amburgo lo conosciamo: sa come buttarsela dentro da solo.I CONSIGLI DEL VENERDI'La quaterna vale 13 volte la posta