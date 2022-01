Giornata di calcio come non ne ricordo altre.. Quindi munirsi di cippini e divertirsi con quelli se no si rischia di restare incollati alla rete di protezione e non è il caso.. Mi danno fiducia tante cose e ci si può provare, anzi potrebbe rivelarsi uno dei modi migliori per andare al traguardo. La forma di chi vi scrive c'è, andiamo!. E cioè che sarà una partita da molti gol. Praticamente simile a quella che si giocò nello stesso stadio, il 26 ottobre del 2020, un 3-3 al fulmicotone, meglio i rossoneri ma i giallorossi seppero metterci una pezza, sempre. Quel match mi ha dato la via per ripeterlo. C'è una voce del betting che dice: "entrambe segnano almeno due gol". E quella mi prendo, a 4,50 contro uno. Su una cosa scommetterei sicuro di vincere: questo 4,50 calerà, indipendentemente da come terminerà il match.Secondo paletto dell'ambo con l'altra squadra romana, impegnata subito dopo pranzo in. Vi rinfresco la memoria: Napoli-Empoli 0-1, Empoli-Inter 0-2, Roma-Empoli 2-0, Juventus-Empoli 0-1. Tranne Lazio, Milan e Atalanta, le altre sono state under. Come non proseguire su quella strada, alla supersonica quota di 2,45?Milan-Roma entrambe segnano almeno due gol (quota 4,50)Lazio-Empoli under 2,5 (2,45)L'ambo vale 11 volte la posta