Altro giro altra corsa per gli ottavi di finale di Champions League. Questa però ci interessa da vicino perché l'Atalanta va in campo e riceve il Valencia. Le ultime dei bergamaschi non sono state tutte all'altezza delle migliori. Ma quando il risultato arriva (come con la Roma) è inutile stare lì a fare gli schizzinosi. Se pensate che la migliore Atalanta si è vista nella prima mezzora a casa del City, dove poi ne prese una gragnuola, non sempre prestazione e risultato viaggiano in coppia. Comunque è troppo importante, la più importante. Il Valencia non è il Barcellona o il Real Madrid. Quindi tifo a tremila, serve assolutamente vincere. E si può fare.



Tottenham-Lipsia, che strano match. Gli inglesi sono i finalisti dell'ultima Champions ma non sono più quelli. E manca Kane, vale sempre la pena ricordarvelo. Il Lipsia invece è l'ultimo grido della Bundesliga ed è un serpente velenoso per tutti. Basti pensare che in casa del Bayern, pochi giorni fa, ha avuto tre o quattro occasioni gigantesche per portarsi via tutto (alla fine è stato 0-0). Vado con il gol, non è alto ma non si può avere tutto.



Per chi volesse, lasciando da parte il City che gioca (e vincerà) in Premier League, c'è la seconda in classifica, il Saragozza, che va in casa del Mirandes, in Segunda Liga spagnola. Soltanto la capolista Cadice ne ha vinta una in più del Saragozza in trasferta (sette contro sei) e nonostante il Mirandes abbia saputo distinguersi in Coppa del Re, potrebbe trovare una buccia di banana parecchio scivolosa. Ci si prova.



I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'



Atalanta-Valencia 1 (quota 1,77)

Tottenham-Lipsia gol (1,57)

Mirandes-Saragozza 2 (2,45)



Il terno vale 6,80 volte la posta