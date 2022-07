Oggi ci si può divertire con ternone e relativo quotone. Si parte - per importanza - con la prima semifinale dell', reduci da un successo da urlo contro la Spagna, rimontata negli ultimi minuti e battuta nei supplementari. Molto simile a quello che è successo alla, passata con il minimo dei vantaggi segnato nella porta belga a partita praticamente finita. I favori del pronostico vanno per forza alla Perfida Albione, la quale troverà senz'altro di peggio in finale.Anche se la fatica della rimonta e della coda supplementare è un particolare da non sottovalutare. Lo stadio è il Bramall Lane di Sheffield, alle 21.. L'1-1 della partita d'andata lascia tutto in bilico, un pareggio di qualsiasi natura porterebbe le contendenti oltre il 90' e più. E per ciò che si è visto, non sembrerebbe strano.Si va in campo a Larnaca, ore 17,30.I portoghesi arrivano da quattro successi corredati da quattordici - dicansi quattordici - gol. Il Newcastle è migliore delle squadre finora frollate anche se il Magonza, all'ultima, ha saputo domarlo. La striscia del Benfica dà coraggio e fiducia pet aggiudicarsi un terno da botto.Terno da 12,8 volte la posta