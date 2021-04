In una serata che non propone alcunchè di semplice, scritto nelle "trippe fritte di uro", come si leggeva su Asterix, mi sono innamorato di una quota. Le difficoltà sono dappertutto ma queste sembrano abbastanza coperte dalla quota. Il gioco potrebbe valere la candela.Comincio dall'e non dalla Champions. Perchè Antonio Conte si sta avvicinando a qualcosa di estremamente più importante della Coppa dalle Grandi Orecchie, si sta avvicinando all'ago e filo. Per cucirsi sul petto qualcosa che è stato per lunghissimo tempo proprietà della Juventus e starebbe per passare di mano. Io non ho alcuna scaramanzia ma capisco quella degli altri e passo oltre. A Milano arriva ilche ha saputo fermare la Roma nella versione neroverde più bislacca del mondo. Ma capitan Raspadori ha saputo fare al meglio il capitan. E si è trascinato i compagni al 2-2. Qui si ascolta un altro spartito, l'Inter può chiuderla subito nonostante gli squalificati, la quota del parziale/finale è signorile.Comanda come è ovvio. Con una nuvola di punti interrogativi calati sul match da quando è arrivata la notizia che Lewandowski (miglior centravanti del mondo?) salterà andata e ritorno per problemi fisici. Lo dico subito, per me i tedeschi l'avrebbero vinta. Ma con quel nientepopodimeno di bomber. Adesso? Il re di denari diventa il fante di coppe. E allora c'è una quota che potrebbe stuzzicare voi come ha stuzzicato me, parliamo di X/primo tempo. Quando ho letto i numeri mi sono fatto di stoppa: 2,42! Non debbo ricordarvi io che queste sono partite da 180' minuti: potrebbe essere nostro alleato.Il discorso - tolto tutto il papiello sul centravanti polacco - si può ripetere pari pari conChe si giocherà al Sanchez Pizjuan di Siviglia. I portoghesi sono abituati a partire fortissimo: lo sappiamo purtroppo noi (e Bentancur...), lo sapranno ancor meglio quelli del Chelsea (che a proposito arrivano dalla sonora sberla subita dal West Bromwich in Premier League). Se i netti sfavoriti e i netti favoriti sanno tutto di tutti, perchè trascurare la X/primo tempo anche qui? La quota non arriva al tetto di prima ma è tutto tranne che da sottovalutare. E il terno si può fare, amigos.PS Juventus-Napoli? Nebbia sulla partita più "nebbiosa" del campionato 2020-2021. E non sono previsioni-meteo.Inter-Sassuolo 1/1 parziale/finale (1,83)Bayern-PSG X primo tempo (2,42)Porto-Chelsea X primo tempo (2,13)