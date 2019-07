Se era bella contro la Juventus l'altro giorno non può non essere allo stesso livello questa PSG-Inter a Macao, valida per l'International Super Cup. Anche se l'assenza di Neymar, un pilastro, e degli attaccanti nerazzurri, che al momento non sono ancora quelli voluti dalla dirigenza, toglie davvero la crema.



Resta il fatto che questa Inter sta viaggiando meglio di quello che si pensasse, lo ha pienamente confermato il match contro la Juve di Sarri, obbligata a soffrire e a rimontare.



La quota della X, per poi ritrovarsi sul dischetto come nel Derby d'Italia di Nanchino, è una possibilità ben pagata.



Altra bella partita del sabato - ma questa regala un trofeo importante - è la Supercoppa di Olanda, tra Ajax e PSV, ad Amsterdam. In questi casi di gol ne vediamo da sempre, senza considerare che pochi giorni fa, nell'andata di preliminare di Champions League tra gli uomini di Eindhoven e il Basilea si sono visti i fuochi pirotecnici. Finale impressionante con il ribaltamento a favore dei padroni di casa e cinque gol.



Non so immaginare squadre che viaggino sulla logica e sulla difesa (tra l'altro De Ligt non è più qui ma da noi) e quindi buon over 3,5.









I CONSIGLI DEL SABATO









PSG-Inter X (quota 3,92)



Ajax-PSV Eindhoven over 3,5 (2,28)









L'ambo vale 8,93 volte la posta