"La stranezza" e' un bel film, non una scommessa. Ma tirare fuori pochi euro per provarci in un terno cosi' potrebbe avere un senso. Un senso che prende la sua spinta al novanta per cento dalle coppe europee. E non soltanto.Inter e Milan. Come faranno a dormire prima di martedi' e mercoledi' prossimi, quando cioè si troveranno a giocare il ritorno contro Benfica e Napoli? Una semifinale europea di Champions League non è robetta di tutti i giorni, pensate se fosse un altro derby italiano perdipiù tutto milanese! Certo, in mezzo ci sarebbe da prendersi punti per la classifica, nei primi quattro posti di Serie A bisognerebbe arrivarci ma la testa mette in moto le gambe e non il contrario.Impossibile pensare che punti fatti al Meazza per i brianzoli non siano di platino. Che un regalo milanese da parte della squadra a Berlusconi e Galliani non sarebbe graditissimo. Il Milan di primo pomeriggio giocherà in casa di una squadra che Thiago Motta (in più interista nell'animo) ha preso in mano alla perfezione dal grande Sinisa, il Bologna. Ne ha vinte sei delle ultime dieci, Pioli l'affronterà con quale turnover? Difficile immaginarlo., fuoco e fiamme dopo quello che è successo sempre a Londra ma in casa Tottenham-Stellini. Con i due gol cancellati al Var e l'espulsione di De Zerbi, seguita da una sconfitta non meritata. Il Chelsea oltretutto deve affrontare il ritorno di Champions con il Real Madrid, grande consapevolezza di avere poche chances di passare (al Bernabeu ha perso 0-2) e il terrore di prendersi un'altra legnata da Ancelotti.Mettetevi una mano sul cuore e una in tasca: se trovate coraggio e spiccioli sapete cosa inventarvi.