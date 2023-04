Sui giornali oggi in edicola tanto spazio alle vicende di campo, con la Lazio che vince a La Spezia e consolida il secondo posto in classifica. Oggi in campo Milan, Inter e Juventus, che faranno turnover in vista dei quarti di finale di Champions League in programma settimana prossima. Pioli conferma un solo titolare, Inzaghi rilancia Correa, Spalletti ritrova Osimhen. Approfondimenti anche sul viaggio di Ausilio a Barcellona, sul momento di Gatti e, all'estero, sul Barcellona, che ha chiuso l'arrivo di Gundogan.



Nella GALLERY le prime pagine di oggi, sabato 15 aprile