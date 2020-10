Significa che una percentuale enorme di tifosi italiani sarà concentrata tra tv e radio. Anche se le assenze si fanno sentire sin dalla vigilia.L'Inter racimolerà quel che è rimasto ma tra contagiati infortunati e spremuti dagli impegni con le proprie rappresentative non si sa chi mandare in campo e soprattutto chi far entrare dalla panchina. Il Milan sta meglio? Un pochino si', a numeri perlomeno sembra proprio cosi'. E' solo per questo che trovo la doppia rossonera più che interessante. Sfiora la pari e vista la situazione, Antonio Conte dovrà fare Archimede Pitagorico.che finora ha segnato tredici reti in tre match, ovvero l'impossibile. Tre vittorie e la vetta in compartecipazione con il suddetto Milan. A Gattuso si incroceranno le dita vedendo quei diavoli in nerazzurro. Ma i suoi si giocheranno una finale e le partite disputate sinora hanno detto almeno che Osimhen, pur non segnando, è un grande. La doppia per la Dea più l'over 3,5 ci sta più di tutto, mi piace parecchio.ha una quoticina ma in partenza non deve preoccuparsi granchè. Anche se due anni fa fini' 1-1. Ma una volta trovati i punti contro il Napoli la corsa non deve arrestarsi in Calabria, l'avversario finora ha collezionato troppo poco - zero punti - per far tremare Pirlo e soci.La quota che invece impressiona è quella dellavincente a Marassi. E' vero che Ranieri torna dalla vittoria contro i viola ma Inzaghino ha una squadra decisamente più forte. E c'è Immobile che, discusso da tutti in azzurro, avrebbe voluto mostrare ancora una volta che la Scarpa d'Oro non si trova mai all'angolo di una strada, ma essendo squalificato, la squadra giocherà anche per lui.Inter-Milan X2 (quota 1,97)Napoli-Atalanta X2/over 3,5 (3,08)Crotone-Juventus 2 (1,45)Sampdoria-Lazio 2 (2,23)