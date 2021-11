I risultati di ieri, quasi imprendibili, mi dicono una cosa: si gioca troppo. E quindi vengono fuori partite incomprensibili in previsione e in svolgimento. Una su tutte, il suicidio della Svezia che va sotto le ruote della Georgia soltanto perchè tra le fila nemiche c'è un ottimo giocatore. Non basta. Comuiiunque tutto questo ci conferma che stasera con la Svizzera, acciaccatissimi noi e acciaccatissimi al quadrato loro, un milione di assenze in due Nazionali, tutto bisognerà fare tranne che i "mona". Serve un successo assolutamente ma una sconfitta ci catapulterebbe nell'inferno calcistico. E quello purtroppo lo abbiamo già conosciuto, proprio contro la Svezia.Immobile, Pellegrini e Zaniolo erano "romani" da applauso perfetti per la serata. Ma non ci saranno perchè non stanno bene. E addirittura per il bomber si prevedono tempi non da poco. Entrerà dall'inizio il Gallo Belotti, che però da poco si è rivisto in campo col suo Toro. Non apparendo che al 60-70% della condizionefisica, dopo una lunga sosta di riparazione. Anche Barella e Bastoni sono arrivati non al massimo dal derby di Milano ma ce la faranno. E comunque, se soltanto diamo uno sguardo a chi non ci sarà in casa loro, ci mettiamo paura: dei grandi nomi l'unico a salvarsi e poter giocare sarà Shaqiri. Niente Xhaha nè Seferovic nè Embolo. Più numerosi altri. Cosi', tanto per gradire.Insomma, poteva andare peggio. Anche noi abbiamo pezzi importanti fuori ma loro sono più che dimezzati. Potrebbe venirne fuori una partita di scacchi sul campo verde, evitando le "buche più dure". Anche perchè gare del genere si risolvono anche con un tiro, un'occasione, un calcio da fermo. Esattamente ciò che ha portato i tre punti dalla parte della Spagna, ieri in Grecia.E' per questo che se devo scegliere un pronostico vado sulla X/1 primo tempo/finale. Ha una quota che si fa accarezzare con gli occhi e soprattutto parte dal presupposto che la prima frazione possa andare sul tranquillo, per entrambe. La vittoria arriverebbe poi. Inutile ricordare Italia-Svizzera del recente Europeo, li' c'era molto di diverso in campo. Ma quel 3-0 comunque ci fa sempre bene all'animo. E fu quello ad aprire, dopo lo stesso risultato regalato alla Turchia, la grande corsa verso il titolo.Un ambo? L'Under 21 azzurra di Nicolato sembra giocare apposta, poco prima, per le qualificazioni all'Europeo. La trasferta è in Irlanda. Classifica? Il gol del pareggio subito dai gialli all'ultima uscita nei minuti di recupero ci fece molto ma molto male, ributtandoci indietro alla Svezia di un punto. I padroni di casa vanno in cerca di un successo di spessore ma soprattutto che li porti ad agganciarci. Nicolato prevede una partita sporca, in gergo significa: "Troveremo un avversario duro, soprattutto in casa sono caterpillar, noi dovremo fermarli e ripartire, senza subire il loro gioco ma facendo il nostro". Potrebbe essere appropriata la combo X2/under 2,5, non vedo tutti questi gol: In casa loro la partita è più equilibrata di quel che ci aspetteremmo.