Nuova apparizione dell'Italia del Mancio, la prima è piaciuta molto solo a tratti ma è ovvio che si andrà a migliorare. Questa è una passeggiata, contro il Liechtenstein al Tardini di Parma. Non ricordavo di aver mai visto una partita a 1,00, succede anche questo. Ma tanto di più non vale...



Vado sul risultato esatto. Le due volte che li abbiamo incontrati è finita 4-0 da loro e 5-0 da noi. A occhio e croce potrebbe ripetersi uno di questi due risultati, il 4-0 tira di più. Anche perchè non dovrebbe essere un girone dove i gol faranno troppo la differenza.



Un ambo colossale verrebbe fuori con il pareggio tra Norvegia e Svezia, che si incontrano all'Ulleval Stadion di Oslo. La quota di 3,15 fa davvero gola. Perché la Norvegia, battuta in Spagna di misura, deve cominciare a trovare i primi punti e contro la Svezia, vittoriosa al debutto contro la Romania con lo stesso 2-1, potrebbe essere tosta farne più di uno.



Ovviamente non vale più del cippino, si viaggia a ben oltre il 17 contro 1. Non so se mi sono spiegato.

I CONSIGLI DEL MARTEDI'

Italia-Liechtenstein 4-0 risultato esatto (quota 5,50)

Norvegia-Svezia X (3,15)

L'ambo vale 17,3 volte la posta