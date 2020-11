Dimenticare tutto l'azzurro che ha colorato questa Nations League finora. In Bosnia non conta più di tanto. Conta solo la vittoria che ci porterà in Final Four contro le migliori. Sapevamo prima della Polonia che soltanto due successi ci avrebbero qualificato, non è cambiato nulla. La Bosnia è senza Dzeko, più del 50% del suo valore resta a casa, noi stiamo giocando come illuminati dal raggio di luce: ci prendiamo la quota del 2 anche se piccoletta.In questa ultima giornata che stabilirà la classifica finale di ogni gruppo conta davvero poco lo storiografico di una partita. In tutte quelle da me scelte si giocherà per un traguardo a vista. Come in Belgio-Danimarca, superspareggione per il primo posto. Eriksen a forza di gol ha tenuto il contatto con Lukaku ma oggi va a trovarlo in casa sua, sarà difficilissimo non soltanto qualificarsi al primo posto (solo la vittoria servirebbe) ma anche evitare di perdere.Un passo indietro nel nostro gruppo dove Polonia e Bulgaria metteranno in palio ciò che hanno per provare a non avere rimorsi se l'Italia toppasse. Entrambe hanno una media da una rete a partita. Ma qui non credo che giochino per l'1-0, la vedo aperta e con occasioni da gol. E se le occasioni fioccano...Repubblica Ceca-Slovacchia è derby verissimo. Non potrebbe essere altrimenti. Anche se solo i padroni di casa giocano per il primo posto stando però nelle mani della Scozia. Io credo che si giocherà per i tre punti e soltanto dopo il fischio finale si andrà a guardare. Non si può perdere una "promozione" proprio nel derby!La Turchia si è svegliata e segna a più non posso. In casa dell'Ungheria non credo proprio che si fermerà, anzi. C'è il primo posto della Russia da andarsi a prendere ed entrambe sono interessate: se la Serbia tendesse una mano e battesse la capolista a Belgrado, potrebbe succedere di tutto.Bosnia Erzegovina-Italia 2 (quota 1,38)Belgio-Danimarca 1 (1,70)Polonia-Olanda gol/over 2,5 (2,10)Repubblica Ceca-Slovacchia 1 (1,50)Ungheria-Turchia over 2,5 (1,92)