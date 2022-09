Nations League? E chi ci capisce un'acca? Con il Mondiale alle porte non sai chi punta a passare nella Final Four oppure farà soltanto un allenamento. Difficile difficile difficilissimo. Come certamente sarebbe stato impossibile preventivare che l'ultima, in casa dell'Olanda, il Belgio l'avrebbe disputata sapendosi impossibilitato o quasi a prendersi il primo posto. All'andata infatti terminò 4-1 per gli orange che stesero i padroni di casa. Al punto che oggi i belgi hanno solo la possibilità di vincere con tre gol di scarto se no non va. Più facile che, entrando in campo il Belgio con le pive nel sacco, sia la casalinga Olanda a doppiare il derby del Benelux. La quota per il tentativo ci sarebbe.



Se questo non è il Lussemburgo più forte della sua storia calcistica ci manca pochissimo. E la Lituania non c'è, figura come sparring-partner. Se non è così ci serve un filo. Ecco perchè l'handicap degli uomini del Granducato si fa auscultare come se fosse un cuore che batte. Sappiatelo però, la Nations League è peggio di una equazione algebrica. Ci si prova come barbari ma chi vince sono in pochi. Nemmeno le big, che tre volte su quattro ti deludono come ieri la Spagna. Pensano ai giorni qatarioti?

Ambo da 6,12 volte la posta