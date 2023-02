Quale partita migliore del derby per una Juventus che si è rimessa a giocare divertendosi? Che ha ritrovato il Di Maria che "tremare il mondo fa"? E che, dando retta a sussurri e bisbigli che si captano qua e là, potrebbe tornare a sperare in tutto ciò che si potrebbe sognare?. All'andata - era il 15 ottobre - fu Vlahovic a mettere il marchio di fuoco sulla rete da tre punti, quando già si stava avviando l'ultimo quarto d'ora. Di mezzo c'è il Toro assatanato di Juric, uno che prima di perdere il derby si farebbe un tatuaggio bianconero su un braccio. Ma se la Signora è quella che abbiamo rivisto a Nantes sarà difficilissimo mettere via anche soltanto un punticino.Nella battaglia aperta che più aperta non si può per conquistarsi il posto Champions c'è. Proprio per niente. Basti pensare che si è guadagnata la semifinale di Coppa Italia sbattendo fuori il Napoli e proprio la Roma (entrambe in trasferta!) e che, da quando ha cambiato allenatore, ha timbrato otto gol in sette match, tra campionato e Coppa. E, nonostante i giallorossi siano in periodo di clean sheet, il gol/over oggi sembra ben pagato., che hanno saltato l'impegno di Premier League contro il Newcastle finalista di Carabao Cup mentre lo Stoke si trova a disputare la terza gara in una settimana. Se oltretutto ricordiamo che i biancorossi sono squadra di Championship capiamo al volo tutto quello che resta da capire.Juventus-Torino 1 (quota 1,70)Cremonese-Roma gol/over (2,65)Stoke-Brighton parziale-finale 2/2 (2,00)Terno da 9,00 volte la posta