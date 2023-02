Cremonese-Roma (martedì 28 febbraio con inizio alle ore 18.30 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 24esima giornata di campionato in Serie A, la quinta nel girone di ritorno.



LE ULTIME - Ballardini non può contare sull'infortunato Chiriches. Dall'altra parte Mourinho deve fare a meno dello squalificato Smalling.



PROBABILI FORMAZIONI



CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Aiwu; Sernicola, Benassi, Pickel, Meité, Valeri; Tsadjout, Okereke. All. Ballardini.



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Zalewski; El Shaarawy, Solbakken; Belotti. All. Mourinho.