Giornatona. Medaglie d'oro e trofei importanti. Valgono quanto pesano. E noi italiani che stiamo passando le ferie alla tv sappiamo bene di cosa si stia parlando.



La medaglia d'oro è quella in ballo tra Brasile e Spagna, all'Olimpiade. Devo dire subito che qui l'importante non è segnare ma vincere. E due paesi che vivono di calcio lo sanno meglio di tutti. Quindi presidiare le fasce con la pipa in bocca, non fare scappare l'avversario che sa farti male e tenere l'equilibrio senza mettere piedi in fallo. Se questa non si stappa subito può anche non stapparsi più. Almeno io la vedo cosi'.



Il Pep mette nell'obiettivo il primo bersaglio della stagione ovvero il Community Shield che sarebbe la Supercoppa d'Inghilterra. Il suo City è decisamente più forte del Leicester che si troverà di fronte e devo dire che la quota non mi sembra nemmeno bassa. Se non becca la classica buca per terra, vince il City. Perchè non mi viene in mente cosa debba inventarsi il rivale.



Supercoppa anche in Olanda tra Ajax e PSV. E qui la fa da padrone il gol. Sono squadre che sanno come fare male molto più di come sappiano difendere la propria rete. Mi era subito venuta l'acquolina in bocca dell'over 3,5 ma si può anche evitare di esagerare no?



Brasile-Spagna X (quota 3,00)



Leicester-Manchester City 2 (1,95)



Ajax-PSV over 2,5 (1,60)



Il terno vale 9,36 volte la posta