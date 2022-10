. Tre squadre che avevano giocato in Europa durante la settimana contro tre squadre che avevano preparato al millimetro la gara di campionato da disputare. In campo si è visto tutto ciò che ho detto sopra. E ha poca importanza che due su tre siano state vittorie per le big alla fine, la sofferenza è stata massima.Ciò detto perché oggi si ripete la stessa trama, almeno in partenza., che sono state impegnate in settimana contro Betis (Europa League) e Hearts (Conference League) sono attese a piè fermo da. Una cosa è sicura, daranno loro parecchio da fare. Stankovic ha il massimo della fiducia nei suoi doriani e l'ha ripetuto in conferenza-stampa, la posizione in classifica non è quella meritata e presto se ne tirerà fuori. Il Lecce arriva da una partita sfortunata e persa contro Mourinho all'Olimpico, in dieci e con un rigore a sfavore non si sarebbe potuto fare di più.Nella Liga il Monday Night è tra. Sulle otto partite giocate entrambe sono in fondo alla classifica per gli over totalizzati, gli ospiti con tre e i padroni di casa con due.Torno a trattare didopo millenni, il match sarà. Quest'ultimo ha la difesa meno battuta del Girone A e su quello sta costruendo le sue fortune, a un punto dalla vetta; il Mantova è sistemato (si fa per dire) sulla penultima poltrona, avendo incassato sette volte in più le reti dell'avversario di stasera.Sampdoria-Roma gol (quota 1,85)Lecce-Fiorentina 1X (1,75)Villarreal-Osasuna under (1,85)Mantova-Pordenone 2 (2,05)