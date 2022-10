La doppia coltellata ricevuta prima dal Chelsea e poi dall'arbitro (o il contrario?) lancia ilsulle piste di una grande partita. E, incredibile ma vero, proprio sul campo della fatal Verona. Che io ricordo benissimo, quella giornata in cui la Lazio si inchinava a Napoli e la Juventus si prendeva lo scudetto targato Cuccureddu all'Olimpico, ribaltando ka Roma di Spadoni. Quel 5-3 resta scolpito sul cuore rossonero di chi non lo ha potuto mai cancellare. Qui è altra cosa, il Milan viene a dimenticare le due sconfitte europee e il Verona prova a vedere se il suo nuovo condottiero Bocchetti può essere un secondo Palladino.All'Olimpico cala una delle migliori squadre del momento,. Che nemmeno il 2-0 per l'Atalanta è bastato a piegare. E' per questo che la Lazio dei 4-0 (prima che arrivasse il 2-2 con lo Sturm in Europa League) non può tranquillizzarsi. Anche perchèe i friulani hanno studiato studiato e ancora studiato, spendendo molto ma molto meno. Provedel è una diga e la difesa sa cosa deve fare.Anche perchè abbiamo visto contro la Dea come sa battere le punizioni.A proposito di marcatori voi vi aspettereste Haaland e io invece vi colpisco con Momo Salah. Che si è messo dritto per la sfida delle sfide. Entrando con i Rangers nello spezzone finale. Cosa che gli è bastata per fare triplettation. Occhio che verrebbe fuori un tris da superquotazzone.