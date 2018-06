Il menu del sabato: ore 14: Belgio-Tunisia: ore 17: Corea del Sud-Messico; ore 20 Germania-Svezia.



E' quest'ultimo lo scontro decisivo. La Germania ha visto con i suoi occhi cosa vuol dire mettere il piede su una saponetta. Ora non c'è più tempo per smarronare. La Svezia è solo animosa nulla più. Se non si passa quest'ostacolo che ci si va a fare avanti? Non scherziamo, in questa partita il 50 per cento dei bianchi sembra una quota panciuta.



Nelle altre due sfide del giorno ci trovo delle assonanze. Belgio e Messico hanno vinto, i primi facendo il minimo indispensabile, i secondi tagliando le orecchie alla grande Germania. Ora arrivano due ostacoli che bisognerebbe superare senza sudare un gocciolino di più di quel che serve. Ecco perchè, contro Tunisia e Corea del Sud, ci potrebbe anche stare l'under 2.5.



Molte partite del secondo turno ci hanno suggerito questa condotta, i giocatori vanno in campo sperando di giocarne tante altre. Proviamo a fidarci.







GIOCANDO I MONDIALI



Germania-Svezia 1 (quota 1.50)



Belgio-Tunisia under 2.5 (1.90)



Corea del Sud-Messico under 2.5 (1.60)





Il terno vale 4.56 volte la posta



@calcioepepe