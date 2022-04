Giornatona in Serie A. Una gliela faccio giocare tranquilli - si fa per dire - perché. A occhio e croce andresti subito a cercare la quota dell'under 2,5 ma metti che si sblocca subito? Entrerebbero gli indiani e allora si guarda, almeno dalla parte mia.La combo 12/gol l'ho scoperta due o tre giornate fa e mi pare abbastanza possibile nel caso di. Vado a spiegarmi. I veneti di Tudor sono una delle squadre più belle a vedersi quando sono in giornata. Ma c'è un "ma" grosso come una casa. E cioè che hanno praticamente finito il campionato in quanto a traguardi mentre Mazzarri si gioca la Sardegna tutta in questa gara, dovesse mai perderla sarebbe con l'acqua fino al collo. Il discorso è questo, fa tutta la differenza del mondo la voglia che avrà il Verona di condannare i rossoblù. Per cui combo 12/gol a un quotone di 2,60. E già il salto è in alto.Come ho visto che si giocava questo ho subito capito quale sarebbe stata la quota per me. Perché si giocherà un'amichevole o quasi, nella quale i due attacchi saranno impegnati dal primo fischio. Difendersi ad oltranza? E perché mai... Il Napoli di Spallettone oltretutto arriva da quell'inferno vissuto ad Empoli e quindi si andrà a cercare la rete avversaria. Esattamente ciò che faranno fli emiliani di Dionisi. E potrebbe uscire fuori il classico risultato a colori. Esiste una quota che prevede la possibilità che entrambe segnino almeno due gol. E si trova a 4,30. Mi sembra fantastica. E fantastica è dire poco.vive - per me - sulla dichiarazione di Pedro. Lo spagnolo ha detto che se dovesse indicare il tridente più forte che metterebbe in campo sarebbe composto da Messi-Ronaldinho e Immobile. Sì, il suo compagno di squadra che quando scende in campo nella Lazio ne segna un'infinità, quando invece si parla si maglia azzurra della Nazionale si trova in tutt'altre faccende affaccendato. Al Picco di La Spezia c'è una succulenta occasione per mettere firma e svolazzo. Contro un avversario che ha messo il piede sull'acceleratore e ha lasciato le altre a contendersi la Serie A. Attenzione, parliamo di marcatore e non di primo marcatore, a 1.80 non male per niente. In più vi sblocco un ricordo: la punta laziale tira i calci di rigore. A quella quota si scarta il pacchettino. Tutto compreso.Cagliari-Verona 12/gol (quota 2,60)Napoli-Sassuolo entrambe segnano almeno due gol (4,30)Spezia-Lazio marcatore Immobile (1,80)Il terno vale 20,1 volte la posta