Mi ero convinto chesarebbe stato un pareggio. Poi sono andato a spigolare tra i testa a testa e sono rimasto abbagliato da un particolare, assolutamente non da poco: dal 1994 quando le due giocano questo match in Campania ogni volta esce il gol!!!Andiamo a guardare quanti sono e quali sono, andando a ritroso. Il più vicino a noi è Salernitana-Lecce del 15 dicembre 2020, giocato in Serie B. Finì 1-1 con i gol di Capezzi e il pareggio di Mancosu. Praticamente la fotografia di quello che, per farci felici, dovrebbe uscire questa sera.Sempre tra i cadetti, il 26 gennaio 2019, il risultato finale arrise ai giallorossi: fu quello di 1-2, segnarono Mancosu (ancora lui), Palombi e Andre Anderson.Nel 24 ottobre 2014 si salta in Serie C per un'altra vittoria degli ospiti, questa ancora più larga, per 1-3 con le reti di Calil in apertura e tutte nella ripresa quelle decisive di Carrozza, Sacilotto e Doumbia.Ancora Serie C (ma che qui si chiamava Lega Pro) con vittoria granata per 2-1, apri' le danze l'attaccante che è arrivato in nazionale, Miccoli, poi ribaltone con Ginestra e Siniscalchi. Era l'1 settembre 2013.Le ritroviamo in Serie B nel 23 marzo 2010: successo esterno (1-2), con le reti di Munari, Cozza e Di Michele.Sempre Serie B, era il 23 febbraio 2003, 2-1 per i granata con i gol di Cammarata, Chevanton ed Eddy Baggio.Un altro pareggio per 1-1, in Serie B, nel 15 dicembre 1996, le reti furono firmate da Francioso su rigore e Tosto.L'ultimo a essere preso in esame è un altro 1-1 in Serie B, quello del 18 settembre 1994, i gol di Ricchetti e Melchiori.Ricapitolando: dal 1994 a oggi ogni volta che si è giocata Salernitana-Lecce è stato gol (otto precedenti, due successi interni, tre pareggi e tre vittorie esterne).Una volta appurato che il gol è la Bibbia di questa partita, vediamo perchè voglio abbinarla al pareggio. Le squadre di Nicola e Baroni per me hanno cominciato bene la stagione, mettendo in mostra un buon calcio. Nonostante ciò, netto il vantaggio in classifica (quattro lunghezze, sette punti contro tre) per i padroni di casa che ne hanno pareggiata una in più del Lecce (ancora senza successi ma con la X al Diego Armando Maradona e sempre di Campania si parla).Ovviamente l'indicazione che esce da questo pezzo è il gol, la X è un qualcosa di più che aggiungo io. Ma che a 4,10 non mi pare affatto male.