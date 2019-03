La SFIDA A MISTERPALMIERI ormai la conoscete bene. Ma c'è da dire che ogni settimana entrano nickname nuovi, da tutte le parti, un amico persino dalla Russia! Per cui ripetiamo le coordinate per partecipare e poter vincere: partite DEL GIORNO STESSO, quota finale (se no è come se non si partecipasse). Chi vince si troverà in un pezzo al lunedì. NIENTE MINORENNI grazie...



Si parte dalla fine ovvero Napoli-Juve della sera. A tutte e due non dovrebbe interessare più di tanto ma la Signora ha ben altro nella testa. E questo potrebbe far pendere la bascula dalla parte di Carletto. Però sembra proprio un successo che serve per la storia, non per la leggenda.



Torino e Genoa si trovano a far di conto con sfide da tre punti, o si prendono qui o è un bel passo falso. Al contrario, Udinese-Bologna è un confronto diretto che può diventare a favore degli ospiti che stanno giovandosi della cura Sinisa.



La cinquina ce la offre Sarri, andando a vincere in casa Fulham. Il Chelsea sembra tornato sulle sue gambe al contrario dei padroni di casa, i quali hanno preso la strada che porta in Championship.







I CONSIGLI DELLA DOMENICA





Napoli-Juventus 1 (quota 2,50)



Torino-Chievo 1 (1,43)



Genoa-Frosinone 1 (1,67)



Udinese-Bologna X2 (1,55)



Fulham-Chelsea 2 (1,56)



La cinquina vale 14,4 volte la posta escluso bonus