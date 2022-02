Occasioooone occasioooone, occasioooone occasiooone!Più due sulle milanesi, più due o addirittura più tre su Spalletti. Mazzo di carte rimescolato fino a... Fate voi fino a cosa. L'Empoli firmò il primo disastro all'Allianz, con Andreazzoli che fuggì bel bello con il successo all'andata. Ora è tutto diverso: c'è quelche avete potuto ammirare a Vila-Real e soprattutto c'è la svolta importante della stagione,Risalendo fino al 2008, ultimo pareggio, al Castellani sono tutte vittorie nitide per i bianconeri. Quota non strepitosa ma nel terno ci deve stare per forza.Praticamente l'ultima frase è perfetta anche per, l'ultima del pomeriggio di Premier League. Lampard prova in tutti i modi contro un Pep Guardiola rimasto ferito a morte dal gol di Kane, sconfitta all'ultimo secondo (e pure casalinga) inferta dal Tottenham di Antonio Conte. Oggi l'Everton è quello che ne ha perse tre su quattro delle ultime, da Benitez in poi è cambiato pochissimo. EPer me questa è la giornata della rinascita, non c'è tanto da zazzare con lama ci si crede fermamente.La giornata bettistica verrà aperta da, gran partita di Serie B. Difesa strepitosa contro attacco strepitoso. Che hanno fatto all'andata? Esattamente tondo a tondo, cosa volete che facciano al ritorno? Esattamente tondo a tondo o al limite uno a uno.. Si può fare, amigos.Empoli-Juventus 2 (quota 1,70)Everton-Manchester United parziale/finale 2/2 (1,71)Perugia-Benevento X (3,05)volte la posta