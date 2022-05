A vederle sembrerebbero quasi faciliPer esempio, come potrebbe essere facile la sconfitta della Juve in casa? Qualche spiegazione c'è: la lunga partita tostissima durissima e ancora una volta persa contro l'Inter lascia strascichi pesantissimi soprattutto in chi non ha granchà da giocarsi se non provare a sconfiggere il suo ex allenatore dopoe prima di Pirlo. Ma vale poco poco pochissimo come scossa.. E il saluto ai propri tifosi - anche dopo un successo contro la Lazio - non sarebbe motivo di grandi feste su un prato verde. Tutto il contrario per i rivali che debbono implementare e rendere inattaccabile il loro vantaggio su chi vuole il loro posto in Europa., grazie anche a un Luis Alberto a miracol mostrare. L'ultima vittoria biancoceleste risale in Supercoppa a Riyadh, 2019 (ancora Inzaghi...) e per uno strano gioco del destino dalle fazioni bianconere c'era Sarri! Sempre nello stesso anno l'ultima vittoria della Lazio in campionato, stesso 3-1 della Supercoppa con gol di CR7, espulsione di Cuadrado e rigore sbagliato di Immobile: chi offre di più, in panca di nuovo Inzaghi e Sarri. Vado sul 2 per motivazioni e forma ma se la Juve non si è sgonfiata come una ciambella da mare può fare sempre la Juve.Con la salvezza blucerchiata finalmente arrivata dai risultati delle altre mentre la Viola ha strabattuto nonostante un calcio di rigore che faceva ridere una Roma che c'era poco e niente. Italiano punta il mirino su tutto quello che può arrivare a prendere in Europa e i suoi sono sembrati in buona forma. La Samp pptrebbe aver tirato l'ultimo sospirone e in quel caso si metterebbe a guardare gli altri che giocano., tra Newcastle e Arsenal. I primi hanno chiuso baracca e burattini, i secondi proprio no. E debbono vincere anche questa, per arraffare possibile e impossibile. Arteta saprà bene come fare. E infatti il betting dice questo.Juventus-Lazio 2 (quota 3,05)Sampdoria-Fiorentina 2 (1,70)Newcastle-Arsenal 2 (1,77)Il terno vale 9,17 volte la posta