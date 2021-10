Il momento è talmente contrario che prima o poi cominceranno a prendere i pali le nostre avversarie. E succederà, oh se succederà... Oggi mettiamo insieme la stranezza, un match di qualificazioni mondiali e uno di Serie C, campionato che tocco sempre pochissimo.



Slovenia-Russia poi è strana di per sé. E vediamo perché. Si sono incrociate sei volte, da qui al 1996, e soltanto una si è palesato il no-gol. Le altre cinque: tutte e due a segno. Se invece prendiamo il presente, i clean sheet si sprecano. Nelle ultime dieci della Slovenia sono stati sette i no-gol, nelle ultime dieci della Russia è accaduta la stessa, identica cosa. L'andata, tanto per tornare al discorso degli scontri diretti, fini' 2-1 per i padroni di casa. E quindi gol, che qui a 2,05 è pagato bene.



In Serie C scendono in campo Entella e Pescara. I liguri hanno appena ricevuto la visita del loro miglior ex giocatore, Zaniolo. E sperano che l'aria del campione li tonifichi al massimo. Gli abruzzesi arrivano da una brutta sconfitta e soprattutto da una infilata di gol subiti che non fa ben sperare. Comunque stiamo parlando di due squadre appena retrocesse dalla Serie B. E quindi ci troviamo di fronte ad organici che non dovrebbero deludere. Pescara settimo, Entella quattordicesimo. Nell'occasione il pareggio potrebbe anche non bastare ma uscire. Decisamente possibile, la X.



LA NOSTRA SCOMMESSA



Slovenia-Russia gol (quota 2,05)



Entella-Pescara X (3,00)



L'ambo vale 6,15 volte la posta