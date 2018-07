Non c'è paragone. Parlo delle difficoltà trovate sul cammino di questo Mondiale tra Croazia e Inghilterra (ore 20). Modric e compagni hanno avuto il girone peggiore. Non solo Argentina e Messi ma anche Nigeria e Islanda, due outsiders mica da ridere. Pensate che l'unica partita che si sarebbero potuti risparmiare, quella contro l'Islanda, l'hanno sì giocata con le riserve ma fino all'ultimo secondo, vincendola con il gol di Perisic. Le due seguenti sono state battaglie vere, con Danimarca e Russia due pareggi pazzeschi finiti ai rigori. Con un carico di energie nervose spese da far paura a chi studia una settimana di fila per dare un esame.



In confronto, l'Inghilterra ha girovagato tra le margherite. Anche lei ha avuto la sua partita "finta" ma al contrario dei croati l'ha giocata fumando e scegliendosi la parte di tabellone (la sconfitta col Belgio). La vittoria all'ultimo soffio con la Tunisia era la prima e consentiva recuperi, visto che nel girone c'era il materasso Panama. Si è faticato unicamente con la Colombia, dove i maledettissimi rigori (nella storia sempre fatali) hanno confermato che Pickford è portiere con i baffi. Con la Svezia, nei quarti, passeggiata di salute. Kane sembrava telefonare a casa per sapere come stavano i suoi.



Questa è la differenza. E la notate dalla quota, molto bassa quella inglese. Ce n'è una molto ma molto più affascinante, da non potersi lasciare per strada. A 4.10 la vittoria degli inglesi con un gol (non necessariamente il primo o l'ultimo) dell'Uragano Kane. "Football is coming home!", ripetono come un mantra i tifosi della Perfida Albione. "Il calcio sta tornando a casa". Dove tutto cominciò.





Croazia-Inghilterra 2/segna Kane (quota 4.10)







