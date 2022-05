Finalona ona onissima. Altro che Champions League. Allo Stade de France sembrerà di essere sugli anelli di Saturno.Stasera diventerebbero quattordici Coppe dalle Grandi Orecchie per il Real, la metà esatta per gli inglesi. Gira la testa a fare i conti. Si sono perse per strada le altre, eliminate o addirittura "uccise" dalle contendenti di questa sera.. Evidentemente deve aver fatto i conti che sarebbe arrivato a giocarsi la partita più imponente della sua carriera proprio a Parigi e perciò sarà andato a letto presto, proprio come Noodles di C'era una volta in America. Se no non c'è altra spiegazione, Benzema e' diventato CR7 quasi in chiusura di carriera: prima ne era stato lo sfolgorante scudiero, ora ne è diventato il fratello gemello in fatto di gol. ... chi non ha potuto dimenticare ottavi, quarti e semifinali contro PSG, Chelsea e City, non ha evidentemente potuto cancellare le piroette dell'attaccante francese, decisivo sottoporta come mai. Il Pallone d'Oro e' già là. E quello è un fatto quasi assodato.Ma c'è un rivale, anzi tanti. Il Liverpool. Non capisco come la quota del successo degli inglesi,. Troppo bassa. Troppo troppo bassa davvero. Nelle due partite sopra citate non ci fu solo il francese che sbigottiva ma tutto il resto. Per esempio l'assist di Modric, che resterà negli annali il più bel passaggio-gol da tanto tempo a questa parte. Ovvio che la faccia di Klopp persa nel vuoto dopo i due errori del portiere Karius che spianarono la strada della gloria a Bale c'è la ricordiamo tutti. E più di tutti, lui. E' uno dei motivi, non certo l'unico, per cui il Liverpool deve e vuole vincere. Un altro? Salah distrutto dall'entrata assassina di Sergiio Ramos, non poco anche quello. Ma tornando al discorso quota, Luverpool favorito sì ma.... In una finale non mi aspetto soltanto il pirotecnico già visto nei turni precedenti ma anche e soprattutto un po' di testa, da parte di chi sarà in campo. Si andrebbe a finire ai tempi supplementari o addirittura dal dischetto. Ma nessuno si spaventerebbe.Una cosa l'ho trovata fuori luogo dal giorno in cui ne sono venuto a conoscenza:(per fare un nome, sempre nei confini di Francia trovo superiore la Frappart). Ovvio che tutti quanti speriamo che non sia lui a decidere il risultato con un errore. Ora si balla: balliamo.Liverpool-Real Madrid risultato esatto 1-1 (quota 7,25)