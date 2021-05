Avrei voluto staccare un giorno dopo la chiusura della Serie A ma in fondo questa penultima giornata della Liga 2 qualcosa di rilevante può offrirla. Per esempio un terno che può farsi quaterna con un pareggio da coraggiosi-sconsiderati. Diamo un'occhiata.



Fuenlabrada-Gijon, Leganes-Malaga e Lugo-Cartagena? E' questo il terno base di cui parlavo, verrebbe a 4,62 e tutto sommato non è affatto un totalino da buttare via. Gijon, Leganes e Lugo debbono vincere assolutamente contro avversarie che hanno "chiuso". L'abbiamo visto l'ultima giornata, ci è andata bene nella quaterna che comprendeva la vittoria del Monza nel playoff contro il Cittadella. Gijon e Leganes si giocano punti fondamentali per la salita nella massima serie, il Lugo può e vuole salvarsi.



Il pareggio che fa da quarto piolo unisce le due necessità: l'Almeria per la promozione, il Logrones per la salvezza. Il punto renderebbe intangibile i primi per l'accoppiata a quota 64 (lo stesso Gijon e il Vallecano) che l'insegue e darebbe un bell'aiuto ai secondi (Lugo e Castellon potrebbero avvicinarla ma non agganciarla). La quota, a 3,80, vale (e come... ) la candela. Anche se entrambe sanno bene che ci sarebbe un'altra giornata in cantiere.





Fuenlabrada-Gijon 2 (quota 1,88)



Leganes-Malaga 1 (1,50),



Lugo-Cartagena 1 (1,64)



Almeria-Logrones X (3,80)





La quaterna vale 17,5 volte la posta