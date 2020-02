Ho provato a leggerle e rileggerle. E poi a leggerle ancora. Martedì DIF-FI-CI-LIS-SI-MO. La quota vale comunque. Ma solo se siete coraggiosi dentro.



Si prende il via dagli anticipi di Ligue 1 francese, io tralascio il PSG che ormai gioca il campionato dell'Iperuranio e prendo in esame Lilla-Rennes e Monaco-Angers. Bella partita la prima, il Rennes è la squadra del giorno, ha i cosiddetti che rimbalzano per terra e dopo essere uscita dall'Europa League ha deciso di puntare alle zone altissime (è terza, sei punti davanti al Lilla). Non capisco perché mai la doppia esterna debba essere tanto alta, l'1,77 lo è spaventosamente. Anche se la partita è vestita da vero e proprio spareggio.



Monaco-Angers invece viaggiano su un altro binario. Le ultime otto (ogni competizione) dei monegaschi e le ultime sette dei loro avversari sono gol tranne in un caso da una parte e dall'altra. E' un momento nel quale per loro le reti arrivano, da dovunque sia ma arrivano. Si va con il gol.



Schalke-Hertha di Coppa di Germania ripete la partita di Bundesliga giocata ore fa soltanto invertendo la città. A Berlino è finita 0-0, i precedenti ci dicono che spesso e volentieri almeno una delle due non trova sbocchi; la quota del no-gol a 2,10 è un tentativo grasso.



Chiudo con la FA Cup e con la ripetizione di Cardiff-Reading, già conclusasi 1-1. Le squadre hanno dimostrato in più occasioni che alle reti avversarie sanno come arrivarci. Negli ultimi trentuno scontri diretti ben ventuno si sono chiusi con il gol. I numeri sono dalla parte nostra.



I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Lilla-Rennes X2 (quota 1,77)



Monaco-Angers gol (1,80)



Schalke-Hertha no gol (2,10)



Cardiff-Reading gol (1,73)



La quaterna vale 11,5 volte la posta