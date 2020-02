Ecco altre due che ci sono rimaste nel viaggio europeo, Inter e Roma. I sorteggi di Europa League ci mettono in chiara evidenza per quanto riguarda l'essere favoriti. In partenza. In arrivo vedremo. Anche perchè nè l'una nè l'altra vivono un gran periodo. Anzi.



Oggi ci aiutano i numeri. Partiamo dall'Inter. Otto delle ultime quattordici partite in competizioni europee del Ludogorets sono finite senza subire gol. E nemmeno una volta, nelle sei finora disputate nella stagione, ha preso gol nel primo tempo. L'Inter invece non ha subito gol nel primo tempo in dieci delle dodici trasferte di Serie A. Si gioca e si segna soltanto nella ripresa, quindi?



La Roma è praticamente l'opposto. A parte il fatto che col Gent se la giocherà all'Olimpico, che l'ultima volta che ha affrontato i belgi è finita con un risultato cumulativo di 10-2 (3-1 in casa), che le ultime amare sconfitte la caricano al massimo perchè qui deve vincerla in tutti i modi... A parte questo dicevo, i giallorossi hanno segnato il gol di apertura in cinque delle ultime sei partite di Europa League. E otto dei dodici gol messi a segno sono arrivati nel primo tempo. Quotone che sfiora la pari nei primi 45'.



Il tempo con il maggior numero di gol, il secondo, spunta fuori anche da Eintracht Francoforte-Salisburgo. C'è un dato curioso che le incrocia. Le ultime cinque trasferte del Salisburgo hanno visto almeno un gol dopo il 75'. E nelle ultime quattro casalinghe dei tedeschi c'è stato almeno un gol dopo l'85'. Quindi, se si segna tardi...



Ultima gara in esame è Cluj-Siviglia. Qui si va di under 2,5. E il perchè è presto detto. I romeni hanno visto l'unico over 2,5 nella partita contro la Lazio (tra l'altro arrivato a un soffio dalla fine). Gli spagnoli, nelle cinque delle ultime sei partite disputate contro squadre della Romania, hanno sempre inanellato degli under 2,5. Se ci si fida della storia e dei dettagli che regala, questo può essere il momento.





I CONSIGLI DEL GIOVEDI'



Ludogorets-Inter tempo con maggior numero di gol: secondo (quota 2,07)

Roma-Gent primo tempo 1 (1,97)

Francoforte-Salisburgo tempo con maggior numero di gol: secondo (1,98)

Cluj-Siviglia under 2,5 (1,72)



La quaterna vale 13,8 volte la posta