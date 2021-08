Difficilissimo oggi scavarsi un sentiero in mezzo a questi playoff di Conference League, prime gare - andata - per guadagnarsi i gironi. A noi interessa come l'acqua il debutto europeo ufficiale dello Specialone Mou in maglia romanista, perché le curiosità sono svariate. La prima, che Zaniolo vedremo? Una cosa sono le amichevoli un'altra le gare con i punti i passaggi del turno ecc ecc. La seconda, davvero l'uzbeco che viene dal Genoa può essere un giocatore da venti gol a stagione? Spizziamocelo in campo, ha cominciato bene ma l'inizio vero arriva oggi. La terza, Spinazzola è costretto a vedersela in tv e allora noi guardiamoci bene il sostituto Vina, molte cose tra le più difficili toccheranno a lui. La quarta, servono ancora un difensore centrale e un centrocampista importante? Poche ore e se ne saprà di più. Trebisonda - Trabzonspor in italiano - significa che ci aspetta l'inferno. La cosa certa è che almeno da Gervinho, Bruno Peres e Marechiaro Hamsik sappiamo cosa aspettarci. Le squadre arrivano da cinque gol fatti, entrambe. Facile no?



Spingiamoci fin verso una cinquina, se è difficile tanto vale rischiare una buona quota. Ho scelto Anderlecht-Vitesse (un curioso impatto tra belga e olandese), Feyenoord-Elfsborg (la sfida dove si potrebbe segnare di più), Rennes-Rosenborg (l'unica con pronostico da 1X2) e Sivasspor-Copenhagen, in cui mi abbagliano più le difese degli attacchi.



Trabzonspor-Roma gol (quota 1,80)



Anderlecht-Vitesse gol (1,72)



Feyenoord-Elfsborg over 2,5 (1,70)



Rennes-Rosenborg 1 (1,52)



Sivasspor-Copenhagen under 2,5 (1,90)



La cinquina vale 15,2 escluso il bonus