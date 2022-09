Si chiude il turno di coppe europee con(unica in trasferta, in Bulgaria) eParto con la Lazio, che ha una quotarella contro la recente finalista di Tirana, sconfitta dai giallorossi di Mourinho.. E' da ieri però che continua a scendere, evidentemente piace parecchio anche se i tifosi olandesi sono stati lasciati a casa per paura di incidenti, già verificatisi in passato.La Roma, per esempio.Ha già disputato sedici gare nella stagione tra campionato e coppe, ha di recente vinto una bellissima finale di Supercoppa di Bulgaria, 3-2 nello stadio Vasil Levski contro lo stesso Levski, piegato soltanto ai rigori dopo un pareggio pazzesco avvenuto al 92'. I giallorossi che mancheranno dall'inizio non aiuteranno Mourinho a prendersi tre punti facili, tutt'altro;(che non piacque poi troppo in amichevole precampionato) potrebbe aumentare i problemi giallorossi che, ricordiamolo, vengono dalla sberla (4-0) inferta dall'Ufinese.(non è bassa per niente).In Conference League la Fiorentina giocherebbe un match senza storia, vista la quota.E infatti la gente la vede come me, visto che la quota del gol è scesa sensibilmente nelle ultime ore (aveva toccato il 2,63). Magari finisce 3-1, perchè no?PS Un terno simile a dieci contro uno? Ci sto.Ludogorets-Roma 1X (quota 2,60)Lazio-Feyenoord gol (1,52)Fiorentina-RFS gol (2,50)Terno da 9,88 volte la posta