Esistono momenti in cui bisogna prima di tutto "fà passà 'à nuttata". O no? E in quei momenti spesso s'incaglia una delle partite più importanti della tua stagione. Sembra assolutamente la storia attuale della Lazio. Che si trova a giocare la semifinale di andata della Coppa Italia con i resti delle macerie che restano, Per esempio, in difesa. E contro un Milan che va come quei vaporetti che vi vengono in mente, Sì, quelli.



Chiaro che in un giorno simile da parte della Lazio bisognerà limitare al massimo i passi falsi. Ad esempio, subire due gol in casa in questa partita sarebbe drammatico. Ti troveresti a doverli rifare a San Siro, a meno di un 2-2 che con uno 0-1...



Comunque, quello che volevo dire è che in condizioni simili uno 0-0 non sarebbe negativo per la Lazio. Anzi. E quindi fatta questa valutazione, il 3,42 della X è massimo. E mi piace. Molto.



Cerco un ambo e lo trovo in Championship. Negli ultimi quattro scontri diretti ne ha vinti tre. E non mi sembra male. Considerando che il Leeds sta giocando al massimo le sue possibilità per salire. E che il QPR arriva da cinque sconfitte, tre in casa (una in Coppa) e ha praticamente chiuso il suo torneo. Un bel 2 a Loftus Road e passa la paura.



I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Lazio-Milan X (quota 3,42)



QPR-Leeds 2 (2,00)



L'ambo vale 6,84 volte la posta