Sarebbe strano? Per niente. Tranne Toloi, Djimsiti e Ilicic (ormai purtroppo invisibile), il resto ci saranno tutti. Compreso Zapatone che dovrebbe certamente entrare almeno per uno spezzone. Il Lipsia è davvero pericolosissimo, quello che ha vinto 4-1 in casa Dortmund lo è ancora di più. Si è risparmiato la doppia gara con i russi e ha potuto preparare questa al massimo. Non trovandosi un Napoli indiavolato che sputava fuoco, persino il ragazzino (complimentoni). Squadre che segnano non si fermeranno finche' non ci saranno arrivate. Tanto ormai tutti sanno che lo 0-0 equivale al 4-4, quindi se si è offensivi si può giocare all'attacco.. Chi ha visto i giallorossi a Marassi con la Sampdoria avrà visto un impianto diverso, molto blindato dalle posizioni in campo di Cristante e Sergio Olivera, quasi una prova del nove per il sintetico di Conference League. Dove gli avversari hanno appena cominciato la nuova stagione, non sono più quelli che ci aspettarono a piè fermo e potrebbero non avere uno dei top, forse il migliore in assoluto.Qui potremmo essere di fronte a match divertenti. Anche se in Inghilterra manca un uomo importante come Vardy, ormai lungodegente, vecchio eroe del titolo più storico della storia, Sir Claudio Ranieri docet. Dell'altra possiamo dirvi che Feyenoord e Slavia sono sul podio di quelle che tirano più in porta: mica li metteranno tutti fuori no?P.S. Al momento in cui ho scritto mi sono trovato di fronte a quote impazzite un po' ovunque, potreste impattarne di molto diverse. Ma la quaterna mia è questa.(quota 1,60)(2,10)(1,57)(1,75)La quaterna vale 9,23 volte la posta.