Qui è Rodi, qui salta. Nel senso che in questa tornata post-campionati di Nations League le scommesse ci hanno riso in faccia, più e più volte. Le abbiamo toccate sfiorate festeggiate a lungo ma troppe volte ci hanno detto di no nella maniera più scandalosa. Ed erano quotoni! Ieri l'ultima, con la Francia a trotterellarsela per il campo. E sì che non ci serviva la vittoria ma il gol di Mbappé. Che aveva cominciato come fosse un centometrista. Macché, niente da fare.Oggi firmo un'infinità di gol. A costo di mettermi la maglia e segnarli io. Giochiamo noi azzurri, in Germania, al Borussia-Park di Moenchengladbach. E a dire ciò che successo in Inghilterra, con reti sbagliate da un metro (noi e loro), stasera verrà fuori tutt'altro. Ve ne dico una che fa capire anche meglio il particolare: sono quarantaquattro-partite-quarantaquattro che i tedeschi non fanno 0-0. Mica sarà proprio questa no?La quota del gol di Inghilterra-Ungheria (di nuovo al Molineaux di Wolverhampton) non si può nemmeno leggere. Indipendentemente da ciò che si materializzerà in campo, il gol a 2,40 potrebbe essere giusto per un match tra inglesi e una selezione di scapoli&ammogliati. E mi pare che la rappresentativa del ct italiano Marco Rossi sia ben altro. Ha segnato in tutte e tre le uscite finora, se vi fidate questa può diventare la quota della serata.Alta, molto alta e' anche il gol/over 2,5 tra Polonia e Belgio, che se la vedranno a Varsavia. Sembra il classico scontro frontale per aspettarsene tanti, all'andata furono "solo" sette...Vediamo se continuano a farci sberleffi sulla faccia ma noi li abbiamo esorcizzati, almeno per stasera. Poi battigia, ombrelloni e tutto quanto fa spettacolo, come diceva la pubblicità di Odeon (ma se la ricorderà soltanto chi ha una certa età, come me!).Forza Gnonto&Gatti: addosso alla Germania con la GG!(quota 1,83)(2,40)(2,20)Il terno valela posta.